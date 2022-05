Damso : un fan le croise dans un bar et lâche un freestyle

Un fan de Damso lâche un freestyle devant son idole.

par Team Mouv'

Il y a ceux qui voient leur idole et qui s'empressent de prendre un simple selfie et ceux qui sont pris d'une poussée d'adrénaline et se mette à envoyer leur meilleur couplet. C'est ce deuxième cas qui a récemment eu lieu entre Damso et un jeune fan.

Moment privilégié

En voici un moment que beaucoup aimeraient vivre dans leur vie : la rencontre entre un fan et son artiste de cœur. C'est ce qu'a vécu celui qui se surnomme "El gato" sur Tik Tok. En une soirée de mi-mai, le jeune homme a croisé Damso devant un bar alors que le rappeur belge était en train de boire avec ses collègues.

Sans hésiter, "El gato" est allé voir Dems et a commencé à échanger avec lui et ses amis. Si au début l'échange était principalement constitué de blagues et fous rire, il a vite tourné sur une démonstration du fan. En effet, avant de s'en aller, celui qui semble rapper à ses heures perdues a voulu poser un freestyle devant Damso. Une demande, évidemment, acceptée par l'auteur de QALF qui a donc vu "El gato" débiter ses rimes pendant 35 secondes.

Concluant son passage sous les applaudissements, le jeune fan s'est offert un magnifique moment privilégié qu'il pourra raconter toute sa vie à ses proches.