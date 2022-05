Damso tease des cassettes "QALF Infinity"

"QALF Infinity" bientôt disponible dans vos ghetto-blasters.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient tout juste d'expliquer comment il choisit ses feats et qu'il partira aux quatre coins de la France pour assurer les dates de sa tournée, Damso s’est plus qu'imposé en quelques années comme l’un des meilleurs vendeurs du marché. Mais pas question pour lui de s'arrêter là, car Damso a toujours pris un malin plaisir à stimuler ses fans et vient de leur préparer une nouvelle surprise.

Avec son quatrième album studio QALF infinity (Qui Aime Like Follow) sorti le 18 septembre 2020, Damso a livré un projet abouti qui fait l’unanimité à tel point qu'il a été le plus écouté en France en 2021 et va bientôt être disponible sur Post-Cassette et autres ghetto-blasters. Partagé discrètement, Damso dévoile la cassette du projet en story Instagram et a forcément dû recevoir une multitude de réactions de la part de ses 2,3 millions d'abonnés sur Instagram.

Damso : capture écran de sa story Instagram du 110522)

On attend toutes les informations officielles. De quoi nous faire patienter en attendant le possible album commun avec Kalash.

Dems pourrait d'ailleurs profiter de l’année 2022 pour collaborer avec tous les artistes avec qui il n’a pas pu travailler depuis sa percée en 2015-2016, faute de temps. Qu’il s’agisse de rappeurs (Sch, Freeze Corleone, Jul) ou d’artistes d’autres genres musicaux (Stromae, La Zarra, Julien Doré...)