Damso : son message mystérieux sur sa fin de carrière

Damso laisse un nouvelle fois entendre la fin de sa carrière.

par Team Mouv'

Depuis plusieurs semaines déjà, Damso laisse entrevoir son départ du paysage médiatique. Si plusieurs messages de sa part restaient encore ambigus, une nouvelle déclaration est venue presque confirmer la potentielle fin de carrière du rappeur.

Partir pour mieux revenir ?

Avec 47,3 millions d'écoute, Damso est l'artiste le plus écouté en Belgique en 2021 pour la 4eme fois. À cette occasion, la RTBF, un média belge, est allé à sa rencontre et le rappeur a pu se confier sur une bien triste nouvelle pour les fans.

En effet, alors que le Dems devrait être en tournée à partir du 28 octobre, avec 4 dates à l'Accor Arena, celui-ci devrait également mettre un terme à sa carrière aux termes de ces concerts, mais pour combien de temps ? Alors qu'il a récemment annoncé "une grosse année avant son départ", le rappeur est revenu sur ce plan lors de son interview. Déclarant devoir prendre une pause pour le bien de son art, le message reste encore une fois mystérieux et va sans doute faire suer ses millions de fans : "Et si moi-même j'aime plus ce que je fais, qu'est ce que je fais ? C'est ça la question. Il faut un équilibre. Partir pour soit mieux revenir ou ne jamais revenir mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais comme ça je peux transmettre de l'amour. Si j'aime plus ce que je fais, la balance est pas correct je trouve."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une pause qui, selon ses dires, pourrait finalement s'avérer définitive, si l'amour du rap n'y est plus mais on ne sait pas quel est son ressenti actuel sur sa musique... et ses envies réelles. Comme il le dit dans le titre William :"dernier album ou peut être pas, la vie nous le dira".