Damso se retire dans un studio en Norvège : un projet en approche ?

Direction la Norvège pour Damso, qui semble s'être isolé dans un studio de musique pour travailler sur (on l'espère) ses projets à venir.

par Team Mouv'

On aimerait bien être dans ses valises : Damso vient d'atterrir en Norvège, et s'est installé dans un sublime studio de musique... laissant rêver ses followers d'un futur projet.

Damso se serait-il remis au travail ? C'est en tout cas l'espoir qu'il nous a donné en partageant en story Instagram une photo du lieu où il vient d'arriver, en Norvège : un sublime studio de musique, rempli d'instruments, et donnant sur la mer. Une photo apaisante, qui confirme que l'artiste s'est retiré à Oslo, probablement pour composer - d'autant qu'il est en compagnie de Jules Fradet, son producteur attitré avec lequel il travaille tout le temps (ou presque). De quoi réjouir sa fanbase, qui espère voir dans cette image le signe d'un retour prochain du rappeur belge.

Mais qu'est-ce que Damso nous prépare ?

Alors, peut-on s'attendre à un retour de Dams pour bientôt ? Si son dernier album date de 2020, avec QALF, on a eu droit à une réédition de cet album événement en 2021. Mais outre cette réédition, Damso s'est fait discret : on ne l'a entendu qu'en featuring avec d'autres artistes, comme Angèle avec Démons. Cependant, le rappeur de Ipséité a promis plusieurs collaborations pour 2022, comme sur l'album de Selah Sue, ou un feat encore non dévoilé avec Gazo.

Story de Damso sur Instagram

Seul mystère : la date que Damso a mise en photo de profil sur les réseaux, affichant le 30 mai 2025. Cet énigmatique rendez-vous sème la confusion parmi les fans : devra-t-on attendre 3 ans pour écouter le prochain album de Dems ? Pour l'instant, la communication du rappeur belge est à son image : mystérieuse et puissante. En tout cas, il est certain que le musicien travaille sur un projet : collaboration, album, film ou encore clip, les théories vont bon train sur Twitter, et certains rêvent d'avoir des nouvelles du son Coeur de Pirate.

Quel que soit le projet qu'il nous réserve, on a en tout cas hâte de le découvrir : les oeuvres de Damso déçoivent rarement, bien au contraire.