Damso révèle le nom de son nouvel album et confirme l'heure de sortie

Damso confirme tout ce qu'il avait laissé sous entendre pour la sortie de son nouveau projet.

par Team Mouv'

C'est le grand jour pour Damso qui va sortir son très attendu nouvel album ce mercredi 28 avril, pile 4 ans après Ipseité.

QALF Infinity

Serein comme jamais, Dems a voulu la jouer simple et efficace pour son nouveau projet intitulé Qalf Infinity : pas de single, pas de clip .. . avant la sortie . Mais une écoute avec son public ( les initiés comme il les appelle ) en direct sur Instagram à partir de 23 heures ( match du PSG oblige ) ce 28 avril, comme il l'avait promis sur ses réseaux . Au micro de la matinale de France Inter, le rappeur belge a donc confirmé le titre de l'album ( déjà révélé en story quelques heures plus tôt ) , qui est donc "la suite de QALF et la fin des lettres grecs commencées sur Ipseité", 4 ans plus tôt . Il explique vouloir faire une écoute live avec ses fans, car la pandémie a brisé pas mal de contacts, interactions et clairement il a envie de remercier son public . 1 heure plus tard, à minuit donc, le projet sera donc disponible sur toutes les plateformes de streaming .

Son dernier album ?

A la question : est - ce que ce disque sera votre dernier album ? La réponse de l'intéressé est assez floue : "non, enfin j'en sais rien", mais on sent bien qu'après ce projet il fera une pause "commerciale", même si il continuera d'"entretenir sa passion comme il peut" en faisant de la musique, peut être seul dans son coin ou son camping car, sans sortir de projet . Il rajoute qu'il peut se qualifier d"'artiste complet" après la sortie de Qalf Infinity.

"Dernier album ou pas, l'avenir nous le dira"