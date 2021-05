Damso quitte son studio... et confirme vouloir faire une pause dans sa carrière

Damso s'en va du rap game... pour un long moment ?

Au moment de la sortie de Qalf, en septembre 2020, Damso avait annoncé vouloir prendre du recul en 2022. . . et carrément arrêter de sortir des projets .

Un au revoir, pas un adieu

Quelques mois plus tard, Dems qui se sent comme un artiste accompli après avoir lâché Qalf Infinity, n'a pas vraiment changé d'avis, mais il y a une petite nuance, comme il l'expliquait au micro de France Inter : il ne veut pas arrêter définitivement, mais faire une pause pour vivre et profiter de son fils notamment. Son rêve : mettre un studio dans un camping car, faire des road trips avec et faire de la musique sans sortir des albums . Visiblement c'est bien ce qu'il a en tête vu les dernières stories qu'il a postées où le message est assez clair, une sorte d'au revoir à son studio et ses fans ( pas d'adieu, vous pouvez respirer ) .

Mais également une photo d'un camping car moderne, son kiff absolu .

On ne sait pas vraiment combien de temps cette pause va durer . . . ce qui est sûr, c'est qu'il laissera un grand vide dans ce rap game .