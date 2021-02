Damso : que nous prépare-t-il pour le 28 avril ?

Damso semble préparer quelque chose pour le 28 avril, mais quoi ?

par Team Mouv'

Le mystère s’épaissit autour du 28 avril pour Damso et les rumeurs s'intensifient chez les fans sur les réseaux sociaux .

En effet, sur le disque d’or de QALF, que le beatmaker Prinzly a partagé sur Instagram, cette date apparait . De quoi encore alimenter les spéculations sur un nouveau projet, qui pourrait être la deuxième partie QALF ou la suite d’Ipséité, l’album étant sorti le 28 avril 2017 .

Un nouvel album le 28 avril ?

En septembre dernier, les heureux auditeurs qui avaient précommandé la version physique de QALF ont repéré la date du 28/04 sur l’enveloppe contenant le disque. C’est donc la deuxième fois en quelques mois que cette mystérieuse date apparait, et Damso laisse planer le doute . Le morceau final de QALF, INTRO, a fait croire à une deuxième partie, mais le rappeur a déclaré qu’un double album n’était pas dans ses projets. En revanche, il avait ajouté que "les lettres manquantes vont être complétées, c’est clair ." et qu'un nouvel album ( mixé pendant plus d'un an ) allait arriver .

Il reste un problème de calendrier . . .

Ces fameuses lettres sont celles qui précèdent les morceaux d’Ipséité ( A, B, Γ, Δ, E, Z . . . ), l’album qui a fait exploser Damso en 2017, certifié depuis disque de diamant . En effet, il manque 10 lettres ( donc 10 titres ) pour que l’alphabet grec soit complété . Le seul bémol, c’est qu’en 2021 le 28 avril tombe un mercredi, et que les albums sortent en principe le vendredi . Damso pourrait faire bien sûr une exception ( c'est déjà arrivé pour certains artistes ) , pour surprendre son public, mais rien n'est sûr .

À l’heure actuelle, il est impossible d’en savoir plus . On reste à l'affût, en espérant juste que tous ces indices ne soient pas qu’une coïncidence…