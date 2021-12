Damso : "QALF Infinity" est l’album le plus écouté en France sur Spotify en 2021

L'album "QALF Infinity" de Damso est le plus streamé sur Spotify en France en 2021.

par Team Mouv'

Enorme année pour Damso : Spotify vient de révéler que son album QALF Infinity est l'album le plus écouté sur la plateforme de streaming en France pour l'année 2021.

Damso domine le game

Damso est au plus haut de sa forme : le rappeur belge, qui vient de sortir un featuring avec sa non-moins-célèbre compatriote Angèle, Démons, est décidément bien installé dans le coeur des Français : son album QALF Infinity, sorti le en septembre 2020 et réédité en avril 2021, a été selon Spotify l'album le plus streamé en France en 2021.

L'actualité est plutôt favorable pour le musicien : sa connexion avec Laylow sur R9R-Line est single d'or depuis début novembre et Morose a été certifié platine en décembre; il avait également posé avec son triple platine pour QALF : Damso définitivement conquis le coeur de son public, et particulièrement des Français.

C'est donc sans surprise que Damso s'impose au sommet du game. Numéro un sur Spotify pour 2021, celui prévoit déjà son retour pour 2022 dans les festivals, comme les Ardentes, pour l'été prochain.