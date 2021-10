Damso pose avec son triple disque de platine pour “QALF”

Damso prend la pose avec son triple disque de platine pour “QALF”.

par Team Mouv'

On le sentait venir, l'album QALF de Damso était sur le point de rafler le triple platine et c'est maintenant chose faite avec plus de 300 000 équivalent - ventes ! Très fier, le rappeur belge s'est pris en photo avec son nouveau trophée et le montre à ses fans sur les réseaux .

Jamais deux sans trois

"J'suis un rappeur, auteur, compositeur, autant dire que j'mène ma vie comme je l'entends" dit Damso sur le titre Ζ . Kietu . . . et pour le coup la recette a l'air de marcher ! Dans sa story Instagram du 6 octobre, le bruxellois partage fièrement une vidéo de lui en train de découvrir son nouveau bijoux ainsi qu'une photo avec avec son triple disque de platine en main .

Son album QALF est donc son troisième triple disque de platine après Ipséité et Lithopédion. Un carton plein pour Dems ! Il est à souligner que les ventes de QALF sont additionnées avec celle de QALF Infinity car le SNEP comptabilise ce dernier comme une réédition de QALF .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix