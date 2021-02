Damso offre son disque de platine de "Batterie Faible" pour la bonne cause

L'argent généré par cette tombola caritative sera utilisé pour lutter contre le cancer chez l'enfant.

par Team Mouv'

Alors que l'organisme Kickcancer et l'artiste belge Angèle organisent en collaboration une "Tombola solidaire" pour aider la recherche contre le cancer chez l'enfant, le rappeur belgo - congolais Damso a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en offrant à la vente le disque de platine de Batterie faible, son premier album sorti en juillet 2016 .

Une grande tombola pour la bonne cause

Un tirage au sort aura lieu le 25 mars 2021. Chaque participant aura une chance de gagner le fameux disque de platine en achetant un ou plusieurs tickets directement sur la plateforme naojo . com. Les tickets sont en vente au prix unitaire de 10 euros et l'association a prévu d'en distribuer 12 500 au maximum, alors bonne chance !

20 personnalités

La chanteuse Angèle qui dirige ce projet a indiqué qu'une vingtaine de grands noms s'étaient associés à l'évènement en offrant des lots pour la tombola . "Ils seront en ligne ce soir à 00h sur http://naojo . com, vous pourrez jouer jusqu’au 23/3" expliquait l'interprète de Balance ton quoi dans un tweet dimanche 14 février 2021 . Parmi les stars en question, on retrouve Aya Nakamura, Chrtistine and the Queens, Stromae et Dua Lipa. . .

L'actu de Dems

Du côté de son actu, Damso vient de dévoiler un documentaire à couper le souffle intitulé Kin, tout est vie. Le jeune papa y met à l'honneur ses racines congolaises et nous emmène à la découverte de Kin' "La Belle", l'une de ses plus grande source d'inspiration . Très peu de temps après avoir sortir son dernier album QALF qui a fait couler beaucoup d'encre, Dems a déclaré qu'un prochain album était d'ores et déjà terminé . Avec lui, ça peut aller très vite, alors restez informés sur Mouv . fr .