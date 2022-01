Damso nous donne rendez-vous en 2025

Damso a publié un mystérieux message sur les réseaux, donnant rendez-vous à ses fans le 30 mai 2025.

Damso vous manque ? On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Le belge a teasé son retour et donné rendez-vous à ses fans... mais ce n'est pas pour tout de suite.

Pas toujours facile d'être fan de Damso, connu pour sa communication plus qu'énigmatique. Alors que son dernier album, QALF, date de 2020 (malgré une réédition en 2021), et que son public espérait un retour prochain du rappeur d'Ipséité, celui-ci vient d'annoncer une date plus que déstabilisante. Sur les réseaux sociaux, les photos de profil de Damso annoncent maintenant une date sur fond noir, sans explication : le 30 mai 2025.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Trois ans pour préparer un album ?

Une date qui surprend, tant le rendez-vous donné semble lointain : plus de 3 ans pour faire un album, c'est plus que ce à quoi l'artiste nous a habitués, alors qu'il a presque sorti un album par an entre 2016 et 2020. Connaissant le caractère joueur de Damso, qui aime faire de sa communication une énigme et surprendre sa communauté, les fans du Belge ont donc aussitôt essayer de trouver un message à décoder dans cette date, ou en trouver la signification.

Plusieurs théories sont avancées par les twittos : pour certains, c'est tout simplement une annonce d'album, et les trois années de préparation promettent un chef d'oeuvre. Et, en effet, le 30 mai 2025 est un vendredi, jour de sortie des albums. Mais voilà : teaser un projet trois ans en avance, c'est quand même inhabituel, et les fans multiplient les hypothèses : un concert gigantesque, ou un premier film, par exemple. On peut imaginer aussi sa fin de carrière prévue le 30 mai 2025 avec un dernier projet...

En attendant, les fans de Damso vont devoir s'armer de patience : le Belge n'est pas du genre à multiplier les tweets, et on risque de rester encore un peu dans le mystère. Mais si une chose semble sûre, c'est que ce qu'il prépare risque d'être énorme...