Damso : les artistes féminines avec qui on aimerait le voir

Voici quelques idées de featurings que pourrait réaliser Damso avec des artistes féminines.

par Team Mouv'

Ce n'est pas nouveau, Damso a toujours été très présent en terme de collaborations et notamment avec des artistes féminines. Dans son dernier album, il a invité son amie Lous and The Yakuza, il a featé deux fois avec Angèle, a été invité dans le dernier projet de Selah Sue et fait, aujourd'hui, un carton avec le tube Dégaine en collab avec Aya Nakamura. Et alors que le rappeur belge a récemment annoncé une "grosse année avant le départ", on s'est demandé avec quelles artistes féminines on aimerait le voir ?

Meryl

Originaire de Martinique, la chanteuse, compositrice, rappeuse et toplineuse française a tout pour réaliser un énorme tube avec Dems. Sa capacité à envoyer des bangers comme BB Compte ou des mélodies comme La brume et sa polyvalence lui permettrait de performer sur n'importe quel type de prod choisie par Damso. De plus elle est proche du collectif de producteurs "Le Sommet" (Le Motif, Heezy Lee, Junior Alaprod...), groupe également en contact avec l'auteur de QALF.

Lala &ce

Promue à devenir une tête d'affiche féminine du rap français, l'ancienne membre du 667 a largement les épaules pour tenir tête à Damso. Que se soit au niveau du charisme ou de l'aura qu'elle dégage, Lala &ce n'a rien à envier au rappeur Bruxellois. Ensemble ils pourraient aisément proposer un énorme banger, mais ce serait surtout sur un morceau sensuel qu'on verrait bien entre les deux artistes. En effet Lala et Dems ont cette faculté à parler crûment de sex et on les imagine mal se restreindre à le faire si ils travaillent ensemble.

Jorja Smith

Dans l'idée de s'étendre à l'international et surtout au paysage anglo-saxon, Jorja Smith parait la mieux placée pour s'associer à Damso. Tout d'abord parce que Dems a cette attirance et ce goût du jazz et parce que l'artiste britannique n'a pas peur de s'associer à l'univers rap. Pour rappel, Jorja Smith a été révélée au monde entier grâce à un featuring avec Drake, a posé avec Giggs, Unknown T ou encore Stormzy et s'est associée avec deux français, Dosseh et Oboy autour d'un remix. Alors bien que cette collaboration ne soit qu'un simple rêve, il est certain que si elle a lieu, elle sera très qualitative.

Tems

Suivant la même optique que pour Jorja Smith, Tems serait une très belle opportunité pour Damso de s'étendre à l'international, cette fois-ci plus précisément en Afrique. L'artiste nigériane empile les millions de streams et a connu une forte montée en popularité depuis sa collaboration avec Wizkid sur le titre Essence et son apparition dans le dernier album de Drake. Tems évolue essentiellement dans des univers neo-soul, R&B avec des références musicales nigérianes et on imagine parfaitement Damso performer sur ce type de musicalité.

Shay

Alors oui il y a déjà eu des collaborations entre Shay et Damso : une officielle sur le projet de Benash avec un morceau intitulé Ivre et une autre, Paradis, qui n'est jamais officiellement sortie et qui regroupait les anciens membres du 92i (Siboy, Bensah, Damso et Shay). Il s'agirait maintenant de sortir un featuring uniquement entre les deux artistes de Bruxelles. Chacun de leur côté, ils ont su évoluer, grandir et se démarquer à leur manière. Il serait donc très intéressant de voir des retrouvailles entre les deux ancien collègues et analyser l'alchimie qui en découlerait.

Joanna

La jeune rennaise est peut être la dernière de notre liste mais n'a rien à envier aux autres. Pour l'instant elle reste celle avec le moins de renommée mais sa popularité ne cesse d'augmenter. Mélangeant pop et R&B langoureux, Joanna n'est pas pour autant éloigné de l'univers rap. En effet, cette dernière a collaboré avec Laylow, Varnish la Piscine ou encore rad cartier et s'est associée avec Sally, Chilla, KANIS, Vicky R et Alicia. sur le titre SHOOT. Ce serait l'occasion pour Damso de feater avec l'un des futurs talents de la nouvelle vague pop française et de montrer qu'il sait aussi performer dans ce registre.

Certainement qu'aucune de ces collaborations ne verra le jour mais elles ont au moins le mérite de paraître cohérentes et d'ouvrir vers un nouveau champs des possibles.