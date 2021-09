Damso : le triple platine pour "QALF" se rapproche

"Qalf" à deux pas d'être certifié triple platine.

par Team Mouv'

Un an après sa sortie le quatrième album du rappeur belge comptabilise 289 923 ventes . Damso n'est donc plus très loin de son troisième triple disque de platine après Ipséité et Lithopédion.

Damso toujours au sommet

L'album entame sa 52ème semaine d'exploitation et se positionne toujours dans le Top 10 Hebdomadaire des ventes en France ( 7ème la semaine du 3 septembre ) . N'oublions pas que les ventes de QALF sont additionnées avec celle de QALF Infinity car le SNEP comptabilise ce dernier comme une réédition de QALF . La réédition aura donc donné un coup de pouce dans les charts à la version originale . Si l'on se réfère à la dernière semaine de vente ( enregistrée le 3 septembre ) , semaine durant laquelle le projet s'était vendu à 2 676 exemplaires, l'album devrait être certifié d'ici le début du mois d'octobre .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bientôt un retour ?

Damso enchaine donc les récompenses peu après que Morose ait été certifié single de platine. Et alors que l'on avait retrouvé l'artiste belge en studio en juillet, ces chiffres vont certainement renforcer l'envie de l'artiste à revenir plus tôt que prévu . Lui qui avait déclaré vouloir faire une pause après la sorti de QALF Infinity n'est donc pas si près de partir dans son camping car . . .