Damso : le jour où Angèle s'est fait huer par ses fans en concert

Anecdote assez folle sortie du documentaire sur la vie et la carrière d'Angèle.

par Team Mouv'

Superstar belge qui rayonne en Europe et à l'international grâce notamment à son feat avec Dua Lipa, Angèle a connu quelques galères avant d'être la chanteuse qu'elle est aujourd'hui.

Angèle ne lâche rien

En effet, dans la documentaire sorti vendredi dernier (26 novembre) sur sa vie et sa carrière, on (re)découvre que c'est Damso qui a plus ou moins lancé sa carrière en la sollicitant pour faire la première partie de sa tournée en 2017, alors qu'elle joue dans des petits bars en Belgique et qu'elle n'a pas encore sorti de projet. Impressionné par le talent de la chanteuse, Dems lui fait pleinement confiance et lui donne sa chance. Inconnu du grand public, Angèle accepte le défi, en suivant les conseils de sa mère : "t'as rien à perdre. Elle débarque donc au premier concert à Strasbourg le 5 octobre 2017 et le public lui fait vite comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue... Elle se fait huer et même insulter. Ses deux managers sont en panique : "pourquoi on a fait ça, on va la détruire". Damso n'est pas même pas au courant de ce qui passe sur la scène et vient à la fin lui apporter son soutien.

Pas du genre à laisse tomber, la "petite" Angèle décide de remonter sur scène pour la deuxième date et souhaite mettre toutes les chances de son côté pour s'ambiancer avec le public. Plus sûre d'elle et plus communicative, elle se fait valider directement par les spectateurs et fait le show comme jamais. Un soulagement pour la prodige belge qui lancera définitivement sa carrière après cette tournée de première partie avec la sortie du tube Loi de Murphy, puis de l'album Brol et la suite vous la connaissez.