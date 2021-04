Damso lâche un morceau surprise : "j'avais juste envie d'écrire"

Grande surprise pour les fans de Damso : le rappeur est de retour avec un nouveau morceau.

par Team Mouv'

"J’avais juste envie d’écrire un peu en attendant le 28" voilà comment Damso a annoncé la sortie d'un nouveau morceau sur sa chaîne YouTube . De manière très simple, le rappeur belge a appelé ses fans à se rendre sur YouTube pour découvrir ce nouveau track de 2'35, produit par iMan Beats .

Sur une instrumentale lente et mélancolique, le rappeur lâche ses plus belles rimes, parfois tristes et parfois crues . Comme cette ligne dure qui ouvre le morceau : "je te préfère avec une balle dans la tête au moins je ne t'écouterai plus racontera ta vie . "

Est - ce que le Damso apaisé de QALF va laisser place à un Damso plus énervé pour la suite ? Possible, et on devrait avoir la réponse le 28 avril, puisque Damso a confirmé qu'il se tramait quelque chose . En attendant cette sortie, écoutez le morceau ci - dessus .

