Damso : ses fans réclament "j'avais juste envie d'écrire" en streaming, il réagit

Le morceau surprise de Damso a plu aux fans, tellement qu'ils le réclament sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Sur Instagram, Damso fait monter la pression avec la date du 28 avril. Suite de QALF ? On n'en sait pas plus mais le bruxellois sait teaser sa musique comme il se doit et ses fans sont toujours au rendez - vous .

En plus de ce suspens, Damso a fait une belle surprise à ses fans en annonçant un morceau inédit dispo sur sa chaîne YouTube de Dems . Produit par iMan Beats le morceau de 2'35 est intitulé j'avais juste envie d'écrire.

Damso attentif à ses fans

Le morceau aux punchlines tristes et crues sur une instru assez mélancolique a bien plu aux fans qui ont réclamé à Dems de rendre disponible j'avais juste envie d'écrire sur les plateformes de streaming ! Attentif Damso a répondu à la requête avec une story Instagram dans laquelle il assure qu'il "fera le nécessaire" :

Le titre est déjà dispo

Pas de temps à perdre pour Dems, qui a rendu disponible sur toutes les plateformes de streaming le morceau ce vendredi 9 avril et vous pouvez le saigner comme jamais .