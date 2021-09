Damso : l'incroyable "Morose" certifié single de platine

Damso ajoute une nouvelle certification à son palmarès avec le titre "Morose".

par Team Mouv'

L'année 2021 a plutôt bien réussi à Damso. Le rappeur bruxellois a dévoilé la suite de QALF, intitulée QALF Infinity, avec des morceaux aussi forts . Et parmi eux, un en particulier a retenu l'attention du public : Morose.

Avec plus de 29 millions de streams sur Spotify, il est le titre le plus écouté de la réédition et rivalise même avec les morceaux de QALF qui sont sortis quelques mois plus tôt . Avec ces chiffres exceptionnels, et sans clip, le titre vient d'obtenir une certification single de platine. C'est la 28ème fois que Damso obtient cette récompense dans sa carrière .

Depuis la sortie de ce nouveau projet, Damso est resté très discret . Il a fait un gros ménage sur Facebook en supprimant toutes ses photos, et pareil pour Instagram, en laissant juste les covers de QALF et QALF Infinity. Aux dernières nouvelles, Damso avait déclaré qu'il allait prendre du temps pour lui et faire une pause dans sa carrière.