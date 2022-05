Damso explique comment il choisit ses feats

Damso n'est pas enclin à collaborer avec n'importe qui et n'importe comment.

Alors que les fans l'attendent sur un nouveau projet solo, Damso s'attelle, en attendant, à de nombreux featurings. À l'occasion d'une interview pour RTBF, le rappeur est revenu sur sa façon de choisir ses collaborations.

Le plaisir avant tout

Avec deux nouveaux feats de Damso sorti ce vendredi 6 mai (pour le nouvel album de Kalash et celui de son compatriote Kobo), après une flopée déjà dévoilée notamment avec Selah Sue, Angèle, Disiz ou encore Aya Nakamura sur le morceau à succès Dégaine, Damso se montre très présent et actif sur les tracklists de ses confrères et consoeurs.

Mais si le rappeur belge enchaine les featurings, il n'en demeure pas moins si simple d'obtenir un couplet du Dems. Et pour preuve, celui qui reste très énigmatique sur le futur de sa carrière est aussi très pointilleux dans ses choix de collaborateurs, comme déclaré lors d'un entretien accordé au média belge RTBF.

En effet, le bruxellois a fait mention de l'importance de la relation dans la création d'un titre en collaboration "*S’il n’y a pas de plaisir, je ne fais pas de featuring.* Si je n’aime pas, je ne fais pas. Je ne saurais pas le faire de toute façon. J'ai déjà essayé et non, j'y arrive pas. On vient, on me propose et en général il y a quand même un rapport qui se fait, on se voit, on se côtoie" avant d'indiquer ne pas être si réclamé que cela, en tout cas, pas à sa connaissance "Je n’en reçois pas tant que ça au final. Ou peut-être qu’on filtre avant de me dire je ne sais pas, mais en tout cas, je n’en reçois pas tant que ça"

