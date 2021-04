Damso est prêt pour le 28 avril : "pu**** enfin terminé"

Dem's est soulagé : son prochain projet est enfin terminé !

par Team Mouv'

La semaine dernière, le rappeur de BX avait dévoilé J'avais juste envie d'écrire pour faire patienter son public . Sur ses réseaux, il vient d'annoncer officiellement que l'album attendu pour le 28 avril est enfin bouclé . Mais beaucoup de mystères planent encore autour de la sortie de cet album . Damso avait teasé la date du 28 à plusieurs reprises, sans donner plus d'indices sur le contenu du projet .

C'est dans la boite !

En tous cas on peut en être certains, le rappeur de Kin La Belle reviendra avec un nouveau projet : "Put * * n, enfin terminé . # 28" s'est félicité le rappeur dans sa story Instagram sans donner plus d'infos :

Capture d'écran de la Storie de Damso (@thedamso) 12/04/2021

L'attente est réelle !

A peine quelques heures après la sortie de J'avais juste envie d'écrire, les fans de Dem's se sont empressés de le supplier de rendre le morceau disponible sur les plateformes de streaming. Le rappeur de BX a rapidement réagi en balançant le titre sur toutes les plateformes de streaming ce vendredi 9 avril . En seulement 5 jours, le son comptabilise déjà plus de 2,2 millions d'écoutes simplement sur Youtube : les fans sont en manque et on les comprend . . . Tenez bon, ça arrive le 28 !