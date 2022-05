Damso envoie un beau message aux artistes : "soyez votre premier fan"

Damso a publié un long message en s'adressant aux jeunes artistes en développement pour les encourager.

Mais que nous prépare Damso ? Après avoir disséminé plusieurs indices ça et là, le rappeur de QALF vient de partager un long message adressé aux artistes.

Des paroles de sagesse, portées par un des plus sages du rap game : Damso a décidé de prendre la plume, toujours pas pour nous écrire des nouveaux sons - il faudra, pour l'instant, se satisfaire des nombreux feat. dont il nous régale - mais bien un long texte qui semble venir du fond du coeur, et qui s'adresse aux jeunes artistes en devenir.

"Soyez votre premier fan"

"Émancipez-vous", commence ainsi le Belge, donnant le ton de ce discours bienveillant. Et il insiste : *"playlisté ou non, tube hit ou non, flop ou pas flop, faites ce qui vous plaît jusque ça plaise aux autres", continue-t-il avant d'écrire en gras **: "soyez votre premier fan"*. Une recette qui permet le succès, selon le rappeur. Mais Damso ne s'arrête pas là et va jusqu'à souligner l'absurdité de la quête de célébrité et de reconnaissance : *"rien ne sert de courir après le succès, écrit-il , car il est éphémère".***

Chaque mot du texte semble contenir de lourdes réflexions de Damso, qui partage ses acquis : "pratiquez votre passion pour vous, partagez la pour vous, ne cherchez l'approbation de personne d'autre que vous". L'auteur de Macarena ajoute avant de finir : "ne pensez pas à casser les codes, il n'y a pas de code nous sommes dans l'infini", et conclut : "Inventez profitez kiffez ratez réussissez recommencez aimez vivez".

De quoi encourager les jeunes artistes, qui seront sans doute rassurés et portés par ce message de la part d'un des plus grands. Quant à Damso, on ne sait pas exactement ce qu'il nous prépare, mais une chose est sûre : le rappeur n'a pas perdu de sa finesse, et ça mouline dans ses pensées.