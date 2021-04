Damso envoie de l'amour à ses fans avant la sortie de son nouvel album

Damso remercie son public avant la fameuse date du 28 avril.

par Team Mouv'

Ce n'est plus un secret pour personne, Damso sortira son nouvel album le soir du 28 avril avec dans un premier temps une écoute live du projet sur Instagram .

De l'amour pour les fans

Un projet hyper important à ses yeux, qu'il a quand même mixé pendant plus d'un an. . . Oui Dems est un gros perfectionniste . Cet album devrait compléter les suites des l'alphabet grec, commencé sur Ipséité en 2017 et apporter une nouvelle pièce maitresse dans la discographie déjà bien fournie du rappeur belge . Soutenu comme jamais depuis déjà plusieurs fans, Damso sait envoyer de la force à son public, toujours aussi fidèle et de plus en plus nombreux et c'est ce qu'il a fait sur ses réseaux quelques jours, heures . . . avant le 28 avril .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un message qui va faire du bien à ses millions d'auditeurs qui vont connaître une semaine assez incroyable, sans aucun doute .

Rendez - vous donc ce mercredi 28 avril à 23 heures sur le compte Instagram de Damso !