Damso : des images de deux clips d'"Ipseité" jamais sortis, refont surface

Des images de deux clips de Damso ont été dévoilées.

par Team Mouv'

Un peu plus de 4 ans après la sortie d'Ipséité, le réalisateur Léo Bigiaoui a dévoilé des images exclusives des clips Kiétu et Nwaar is the new black, qui ne sont jamais sortis .

La direction artistique d'"Ipséité"

Fier d'avoir été choisi par Dems pou réaliser la direction artistique du projet en Ipséité en 2016, Léo raconte comment il avait imaginé l'histoire des clips avec Maxime Baudin et clairement les deux réalisateurs avaient charbonné comme jamais avec un fil conducteur bien en tête . Comme il l'explique dans un post sur son compte Instagram :

"L’idée était de réfléchir à la DA globale du projet, et de proposer à Damso un mood duquel découlera tous les clips et la cover__ . Nous avions donc pensé les clips comme une suite d’histoires . D’abord Nwaar is the New Black, morceau introductif présentant Damso comme un personnage solitaire et introspectif, à la fois emmuré dans son passé - symbolisé par le chateau - et revanchard, car l’homme a des comptes à régler . A la fin du clip de Nwaar - entièrement bleu et froid - , Damso rentre dans une pièce dont on ne découvre qu’une fuite de lumière au sol, chaude et enveloppante . L’histoire de Kiétu fait son nid dans cette même pièce, un cocon singulier, étrange…l’atmosphère du lieu laisse présager d’un drame . Nous avons écrit le scénario au fur et a mesure de longs échanges avec Damso . Notre principale source d’inspiration est son tatouage sur le torse . Je ne vous en dis pas plus. "

Un peu de déception

Forcément déçu que leurs projets ne soient jamais sortis, il a décidé de montrer quelques images inédites aux fans du rappeur sur son compte Instagram . On a donc le droit à des photos du tournage, des magnifiques images . . . sans le son du morceau ( problèmes de droit oblige ) .

Kietu

Nwaar is the new black

Un appel du pied

On ne sait pas vraiment pourquoi Damso n'a jamais voulu sortir car d'après le réalisateur, il avait clairement validé le concept et le boulot, du coup Léo relance le rappeur pour partager ces deux clips .

Bien que les clips aient plus à Damso, ils ne sont jamais sortis . Si tu lis ça Dem’s, viens on les sort en entier ces clips ?

Pour l'instant, le principal intéressé n'a pas répondu . . . mais on peut imaginer que ça le tente de faire un cadeau à ses fans avec ces clips qui envoient du lourd . Affaire à suivre,