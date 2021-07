Damso de retour en studio en mode "entrainement zumba et drill"

Damso aurait-il renoncé à prendre sa pause musicale ?

par Team Mouv'

Si vous avez été attentifs du coté des réseaux sociaux de Damso, vous avez sans doute pu remarquer que ce dernier était plus actif que d'habitude avec notamment quelques feats de qualité . Celui qui avait annoncé vouloir faire une pause après avoir dévoilé l'incroyable QALF il y a quelques mois, semble de retour . . .

Damso en mode hyperactif

On se sait pas si c'est un retour définitif, mais on ne va pas s'en plaindre pour autant ! Damso est de retour et on aurait pas pu rêver mieux comme bonne nouvelle du vendredi . C'est en story Instagram que le prodige belge a révélé être de retour en studio : dans la première on le voit devant le micro, casque sur la tête, et la seconde dévoile un fauteuil dans le studio avec une légende "Entrainement zumba" et "Entrainement drill" sur la dernière .

Capture d'écran Instagram de Damso

Pour l'instant, il s'agit des seules informations disponibles car ensuite, en suivant le reste des stories, Damso fait la promotion du morceau sur lequel il collabore avec Laylow, R9R Line sorti ce vendredi pour son dernier album. Il avait également featé avec Dinos il y a quelques jours . On sent bien que le besoin de faire du sale en studio, le démange !

Dans tous les cas cela suffit pour réveiller les fans qui se remettent sans doute à peine de la sortie de QALF Infinity, suite de QALF et Ipséité .