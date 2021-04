Damso confirme la sortie imminente de son album

La rumeur est confirmée : Damso sortira son album le 28 avril prochain.

Bonne nouvelle pour les fans de l'artiste belge le plus streamé, Damso, comme la rumeur le laissait entendre, son prochain album sortira bien le 28 avril prochain ! Ce qui devrait être d'ailleurs la suite d'Ipseité qui complètera l'alphabet grec .

Confidences au JT belge

C'est dans une interview exclusive accordée au journal télévisé de la chaîne RTBF, que l'interprète de 911 a officiellement annoncé la sortie imminente de son prochain album . Il se confie également sur QALF et les rumeurs concernant une retraite anticipée : "ce n'est pas arrêter, c'est vivre un peu, depuis que j'ai commencé je ne me suis jamais arrêté . . . c'est regarder à gauche, regarder à droite, profiter de mon fils"

Comme le rappelle le journaliste, Damso est l'artiste le plus streamé en Belgique avec environ 53 millions d'écoute en 2020 notamment grâce à QALF qui a battu les records d'écoute en une journée . A la fois auteur - compositeur, producteur et interprète, il a écrit pour de nombreux artistes comme Louane, ce qui a créée la surprise dans un premier temps et séduit un public plus large par la suite . Pour lui "l'écriture est venue très tôt, à l'âge de 8 ans, et c'est grâce à son frère qui rappait que le goût de la prose lui est venu . " Pour découvrir l'intégralité de l'interview c'est juste en dessous :