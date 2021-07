Damso change sa bio Instagram avec une pointe d'ironie

Dem's vient de faire un nettoyage de printemps sur son compte Instagram.

par Team Mouv'

Avec 2,2 millions d'abonnés, le compte Instagram de Damso est un média à lui tout seul . Le rappeur de BX le sait bien puisqu'il l'utilise régulièrement pour faire des annonces à ses fans . Récemment, il vient de faire un gros nettoyage ( bien vu Interlude ) : 2 publications et un seul abonnement. . . auxquels s'ajoutent une bio plutôt amusante .

Damso prépare quelque chose ?

Sur les deux publications que Dem's a décidé de laisser sur sa page, les deux sont des "promos" . La première remonte à la sortie de QALF en septembre et la seconde est celle qui annonçait QALF Infinity, en avril. Son uniquement abonnement n'a pas changé : il s'agit de la page TheVie, qui mène d'ailleurs au compte de Ritchie, le manager de Dem's .

Capture d'écran du compte IG de Damso (@thedamso)

Damso, le rappeur .

Détail amusant : l'interprète de Kin La Belle a également pris soin de préciser qu'il était rappeur . En effet, dans sa bio il est maintenant inscrit : "Le rappeur Damso". . . C'est important de préciser . Alors, est - ce un indice, une blague, une moquerie envers les médias qui utilisent cette formule ? En tout cas, le rappeur Damso sait comment se faire de la comm' . Récemment, il avait annoncé reprendre le chemin du studio ! Et dans la sortie de son manager, on peut l'apercevoir à BX en direct avec Kalash Criminel . Les deux rappeurs sont en mode détente et loin du studio d'enregistrement, mais qui sait ? Peut être que des surprises arriveront rapidement :