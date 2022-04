Damso annonce deux nouveaux Bercy mais ça sera les derniers

Damso ajoute deux nouvelles dates à l'Accor Arena à Paris.

par Team Mouv'

Rien n'est trop grand pour l'assemblée de fans de Damso. Et pour preuve, après avoir vu ses deux premières dates être sold-out en quelques minutes, le rappeur belge a pris l'initiative d'ajouter encore 2 nouvelles dates à l'Accor Arena. Une dernière chance, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des places, de s'en offrir.

Tenez-vous à l'affut !

Le vendredi 25 mars, Damso ouvrait la billetterie de son concert à l'AccorHotels Arena prévu pour le 17 décembre prochain. Un événement pour les fans qui ont afflué en masse sur la billetterie au point de la mettre sold-out en 25 minutes seulement. Fort de cette réussite, celui qui prépare "une grosse année avant le départ" a annoncé, quelques jours plus tard, une nouvelle date dans la mythique enceinte parisienne : le 16 décembre. Mise en ligne le 1er avril, celle ci a également été sold out en 20 minutes.

Bref, les fans sont nombreux et cela implique que beaucoup n'ont pas pu obtenir de place et donc, en redemande. Evoquant récemment la possibilité de faire un 3ème Bercy, le généreux Damso a, ce 6 avril, annoncé offrir à son public une ultime opportunité, ou plutôt deux puisque le celui-ci vient de dévoiler l'ajout du 14 et du 15 décembre à son agenda de Bercy.

Deux nouvelles dates qui viennent donc anticiper celles du 16 et 17 décembre mais attention, ce seront les dernières comme le rappeur l'a lui-même déclaré "Malheureusement il n’y aura plus d’autre Bercy. J’espère néanmoins que tout le monde aura sa place cette fois-ci..". Alors tenez-vous prêts.