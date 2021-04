Damso relance la date du 28 avril : un nouvel album à venir ?

Sur Instagram, Damso fait encore monter la pression avec la date du 28 avril.

par Team Mouv'

On vous en parlait il y a quelques semaines : Damso semble préparer quelque chose pour le 28 avril, et le rappeur lui - même continue d'alimenter les rumeurs . Depuis le mois de septembre dernier, cette date intrigue les fans de l'artiste puisqu'elle a été repérée sur l'enveloppe contenant le disque QALF. De nombreuses théories ont alors inondé les réseaux sociaux, serait - ce la suite de QALF ? Ou alors la suite d'Ipséité qui est sorti le 28 avril 2017 ?

Le nombre 28 encore teasé par Damso

Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit précisément, mais Damso s'amuse encore avec cette date qui se rapproche . Dans un nouveau post Instagram publié ce lundi 5 avril en fin de journée, il a partagé une nouvelle photo en indiquant : "Invincible car serein" accompagné de la date du 28 . En février, c'était son beatmaker Prinzly qui s'amusait avec cette date lui - aussi dans un post Instagram. . .

Tous les fans se mettent alors à rêver d'un nouvel opus de Damso . Et d'ailleurs, le rappeur belge avait déjà pris de surprise tout le monde en annonçant qu'un nouvel album était déjà prêt, lors de son passage dans l'émission Quotidien sur TMC . "Il y a un autre album, qui est terminé, ça fait 1 an déjà qu'on bosse dessus . " On croise les doigts pour que ce soit en rapport avec la date du 28 avril . . .

