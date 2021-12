Damso a tourné le clip de "Morose", mais il explique pourquoi il ne sortira pas

Damso a tenu à répondre aux questions de ses fans sur le clip "Morose".

Sorti le 18 septembre 2020, QALF Infinity a cartonné comme jamais et propulsé Damso encore plus au sommet du rap francophone. Au sein de ce projet, un titre a particulièrement retenu l'attention des auditeurs : Morose, un morceau incroyable qui se termine avec un solo de saxophone magique.

Très actif sur les réseaux, le public de Dems réclame depuis plusieurs semaines, mois... le visuel de Morose car le rappeur avait annoncé en juin dernier avoir tourné le clip. Forcément, les fans se sont demandés où était passée la vidéo et pourquoi elle n'était pas encore sortie. Pour réponde à ces demandes incessantes, de façon globale, Damso a répondu via une story et l'explication est très simple et prouve encore une fois le perfectionnisme de l'artiste.

La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le morceau Cœur de Pirate devrait sortir le 25 décembre, à moins qu'il prenne encore son temps le peaufiner...