Damso : 2 nouveaux feats ce vendredi

Damso sera présent sur deux featurings ce vendredi.

par Team Mouv'

Alors que bon nombre de fans attendent le retour de Damso avec un nouvel album, le rappeur sait les faire patienter à travers ses nombreux featurings dont deux inédits sortiront ce vendredi 29 avril.

La régalade continue

Après Dégaine avec Aya Nakamura, Rencontre avec Disiz mais encore Démons avec Angèle, Damso ne s'arrête pas d'enchainer les collaborations et de régaler son public.

En effet, annoncés depuis quelques semaines déjà, l'album de Kobo Anagenèse et celui de Kalash, Tombolo, s'apprêtent à se dévoiler dans quelques heures. Également de la partie dans chacun de ces deux albums, Damso ne laisse aucun répit à ses fans qui pourront le retrouver, pour leur plus grand bonheur, sur Fumée épaisse avec Kobo et I love you avec Kalash.

Plus présent que jamais (malgré son absence en solo) dans l'actualité rap français, celui qui prévoit également une tournée qui démarrera en octobre 2022 compte bien continuer de donner à manger à ses fans puisqu'un feat avec Gazo devrait également voir le jour prochainement.