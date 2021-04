Dadju x Hamza : la collab’ arrive

Les deux artistes ont été aperçus ensemble en studio il y a quelques jours.

par Team Mouv'

Quelque chose se prépare… Dadju et Hamza ont été aperçus ensemble en studio il y a quelques jours . Le lover français et le rappeur belge étaient visiblement accompagnés par le producteur Ponko. Il semblerait qu’ils viennent tout juste d’enregistrer un son ensemble, un connexion qu’on veut découvrir au plus vite ! L’info a été confirmée hier dans la soirée par Dadju lui - même . Le frère de Gims a publié une série de photos sur son compte Instagram où les deux hommes semblent très satisfaits de leur morceau .

Une seule question se pose maintenant : quand est - ce que le son sortira ? On espère en tous cas pouvoir en profiter tout l’été .