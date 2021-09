Dadju sort la version clippée de Wouli Liya

Le rappeur vient de sortir la version clipée de la chanson "Wouli Liya", featuring Soolking, Kaly et Aymane Serhani.

par Team Mouv'

Le 7 septembre, Dadju se faisait remarquer en sortant la vidéo d'"Elle me demande" sur Youtube . L'artiste remet ça à peine une semaine plus tard avec la vidéo de "Wouli Liya", tournée en featuring avec les Algériens Kaly, Soolking et Aymhane Serhani .

Après le carton de son deuxième album solo, Poison ou Antidote, en 2020, Dadju a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait décidé de clipper chaque morceau de l'album, pour le plus grand plaisir de ses fans . Ce mercredi 15 septembre, comme promis, le rappeur a sorti la version filmée de "Wouli Liya" .

Un hommage au français et à la langue arabe

Composé de français et d'arabe qui se mêlent dans une mélancolique chanson d'amour, le tube est entrainant et mélodieux . Dans un clip soigné et visuel, les artistes se passent le micro et changent de langue de manière fluide et dansante sur le refrain de Dadj, qui fredonne "Wouly Liya" ("mon cœur, deviens mienne" en français ) .

Une ode à l'amour qui s'est déjà projetée dans le top 10 Youtube, aux côtés d'Elle me demande. Actuellement à Kinshasa pour le tournage de son premier long - métrage, une comédie romantique, Dadju n'a pas fini de nous régaler . .