Dadju se fait passer pour un vendeur aux Galeries Lafayette

Dadju a réalisé un prank pour la sortie de sa marque "Username" en magasin ! Les réactions valent le détour.

par Team Mouv'

Rien de tel qu'un prank de Dadju pour remettre de la bonne humeur dans notre quotidien semi - confiné . Fin février, le rappeur s'est fait passer pour un vendeur de sneakers dans un magasin des très célèbres Galeries Lafayette sur les Champs Elysées à Paris . Les réactions des clients valent le détour .

Vous avez la même voix que Dadju hein

Une fois arrivé en voiture sur les Champs, Dadju nous introduit le prank qui va suivre en quelques mots . Le visage partiellement caché par son masque anti - Covid, il entre dans le centre commercial . Avant que le premier client le reconnaisse, Dadju s'entretient notamment avec un couple de personnes âgées qui est à mille lieux de s'imaginer être en présence d'une personnalité ! "Besoin d'aide ?", "Non c'est bon on est juste là pour regarder", les clients s'enchainent ainsi jusqu'au moment où deux jeunes tiltent .

"Vous êtes Dadju ?" demandent les deux clients, "non je suis vendeur" répond Dadju . "Vous avez la même voix que Dadju hein", rétorquent - ils . Le chanteur persiste dans son rôle : "Je peux vous aider ?" . Mais les deux jeunes clients ne sont pas nés de la dernière pluie et sortent : "faites Ohohah ?" . Il s'exécute, ce qui confirme les soupçons des deux enquêteurs en herbe . Très vite, c'est toute une ribambelle de client qui réalise et qui s'amasse pour une photo avec l'artiste !

Ce prank a visiblement été réalisé pour annoncer l'arrivée de la marque de vêtements Username, créée par Dadju, dans les magasins et plus particulièrement aux Galeries Lafayette . Et vous, vous auriez réagi comment en croisant Dadju dans un magasin ?