Dadju en gendre parfait dans le clip "Va dire à ton ex"

Dadju nous dévoile le clip du son "Va dire à ton ex" !

par Team Mouv'

Dadju a le chic pour se retrouver dans des clips qui claquent ! Après sa participation au somptueux Cadenas d'Abou Tall, il avait collaboré avec Rohff sur Sécurisé. Le 14 février, jour de la Saint - Valentin ( coïncidence, on ne pense pas ) , Dadju nous a révélé le clip de Va dire à ton ex, une vidéo à la fois ultra esthétique et pleine d'humour .

Le clip s'ouvre sur un Dadju pensif, étendu sur un lit non loin de sa copine qui se prépare . "Va dire à ton ex que s'il veut m'enlever mon cadeau du ciel, il n'a qu'à se lever tôt", c'est globalement le message de la chanson dans laquelle il parle de sa chance d'avoir trouvé un tel amour et son intention de le garder . Mais Dadju ne semble pas avoir à s'inquiéter puisque très vite, c'est un couple en symbiose totale que l'on retrouve dans une soirée dansante dont les images nous font regretter à mort l'époque pré - Covid .

Les scènes de festivités sont coupées par une scène digne d'un petit film, où l'on observe ce qui semble être l'un des premiers repas de Dadju avec la mère de sa dulcinée . S'en suit une conversation pleines de remarques savoureuses dignes d'une belle - mère. On la retrouve d'ailleurs plus tard sur la piste de danse, visiblement très à l'aise au milieu des gens qui s'agitent .