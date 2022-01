Dadju a reçu Anna-Chloé, victime de harcèlement scolaire

Bon point pour Dadju : celui-ci vient de rencontrer la petite Anna-Chloé, victime de harcèlement scolaire, ainsi que sa mère, pour leur envoyer de la force.

par Team Mouv'

La jeune Anna-Chloé, dont le témoignage a bouleversé les réseaux, a reçu de nombreux soutiens, parmi lesquels celui de Dadju, ému par l'histoire de l'adolescente.

Le rappeur de Poison ou Antidote, sorti en 2019, a exprimé son soutien envers la jeune Anna-Chloé, harcelée dans son école pour sa couleur de peau. La jeune fille, qui a été l'invitée de TPMP pour raconter son histoire, a pu rencontrer le musicien, indigné par les sévices qu'elle a vécus. Celui qui a annoncé sortir en 2022 "l'album de l'année" a en effet immédiatement réagi devant l'enfer raconté par Anna-Chloé.

Dadju intervient contre le harcèlement scolaire

Sur les réseaux sociaux, on découvre ainsi une photo de Dadju aux côtés d'Anna-Chloé et sa maman. Les photos, chaleureuses, témoignent d'un moment sincère : on connaît l'engagement de Dadju, et celui-ci a décidé d'agir à sa portée. Il commente ainsi : "La force est collective. Soutien et amour pour Anna Chloé et sa maman".

Une rencontre qui a sans doute fait du bien à la jeune fille, qui a apparemment vécu un enfer ces derniers mois. En effet, Anna-Chloé avait été hospitalisée en décembre après une chute dans la cour de son collège. Sa maman s'était alors indignée sur les réseaux, affirmant que sa fille avait été poussée. Une version que réfute le collège, pour le plus grand désarroi de l'étudiante, qui n'est pas retournée en cours depuis cet événement.

Sur le plateau de TPMP, la collégienne est venue raconter son histoire avec sa mère, expliquant : "je veux qu'on me fasse justice, je veux me sentir à nouveau en sécurité à l'école. Je veux que les élèves me respectent et m'apprécient telle que je suis. Je ne veux plus avoir peur". Un témoignage de plus qui agite l'opinion quant au harcèlement scolaire, de plus en plus dénoncé.

On espère en tout cas que l'intervention de Dadju, si elle n'a sans doute pas réglé tous les problèmes de la jeune fille, lui aura au moins donné du baume au coeur dans une période qui est compliquée pour elle.