Da Uzi veut déjà enchainer sur un nouvel album

DA Uzi ne compte pas chômer en cette fin d'année

par Team Mouv'

Toujours en promotion de son tout récent album Vrai 2 vrai, le rappeur de Sevran annonce déjà vouloir "balancer un autre album dans la foulée".

DA Uzi rempile

Son album étant sorti le 23 juillet, le kickeur n'a pas eu énormément d'opportunités pour promouvoir son projet auprès des médias . Le sevranais a donc profité de la rentrée pour en parler et plus précisément au micro de Mehdi Maïzi dans l'émission Le Code. C'est à cette occasion que DA Uzi a déclaré vouloir "enchaîner" avec un nouveau projet . Alors que Vrai 2 Vrai est sorti un peu plus d'un an après Architecte, l'artiste prouve, avec cette annonce, qu'il a encore faim . En affirmant ne pas vouloir s'arrêter l'artiste montre qu'il veut s'instaurer définitivement dans le paysage du rap français .

"Qu'est ce qu'on peut me souhaiter ? Bah balancer un autre album dans la foulée . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

DA, qui avait déjà dévoilé un nouvel extrait sur les réseaux après la sortie de Vrai 2 Vrai, fait donc preuve d'une grand productivité . Une productivité qui n'altère, pour l'instant, aucunement la qualité de son travail au vu des retours positifs qu'a suscité son projet auprès de la critique et par ses fans .