DA Uzi tease le projet 100% Sevran : "ça va découper"

La mixtape 100% Sevran continue d'être teasée par DA Uzi.

par Team Mouv'

Réalisée avec des artistes plus ou moins gros de la ville mère de plusieurs talents du rap français, la compil 100% Sevran se dévoile peu à peu. Récemment, c'est DA Uzi qui l'a teasé de manière plutôt alléchante.

"Ça va découper"

On le sait, Sevran est une mine à talents, surtout quand il s'agit de musique. Alors quoi de mieux que de réunir tous les artistes dans un projet commun pour représenter la ville ? Alors qu'on en entend parler depuis 2020, voici que la mixtape 100% Sevran lève petit à petit le voile sur son contenu.

Comme prévu, la compilation devrait voir le jour accompagnée d'un documentaire dont deux premiers épisodes, dans lesquels on est guidé aux quatre coins de Sevran, ont déjà été balancés (le dernier en date du 27 février). Si entre temps, Sale Epoque a dévoilé 4 premiers extraits dont le morceau SE Wire en collaboration avec DA Uzi , Kalash Criminel et Zefor et plus récemment le featuring de DA Uzi et Oldpee sur Fermeture, aucune autre nouvelle n'a été annoncée.

En pleine promo à l'occasion de la sortie de son nouvel album Le chemin des braves, c'est DA Uzi qui est revenu sur celle-ci, durant son interview "Revue de presse" pour Interlude. Réagissant à notre article "Le projet 100% Sevran sortira prochainement avec un docu", le rappeur a déclaré : "Force à nous, Sevran. Ça va rapper, ça va découper dans tous les sens. Vous allez voir des nouvelles têtes. Le docu il est là, il est là. Tu vois la ville, tu comprends un peu notre façon de penser, notre manière d’être. Sevran c’est particulier. C’est pas tout le monde je pense qui a la cogite des Sevranais. *Sevran c’est bourré de talents."*

Même si aucune information concrète n'a officiellement été révélée, le rappeur a tout de même donné des noms de la potentielle relève du rap sevranais "Qui pourrait péter ? Il y a Kims, Kims il est bon, Bigor, Bagwel... Après il y en a dans la ville qui rappent depuis longtemps et qui peuvent péter aussi. Il faut regarder, faut avoir l'oeil. On est trop acharnés chez nous. Ça veut dire laisse nous juste l'espace et normalement je met un piquet au goal, ça peut le faire".

Patience donc, encore, avant de pouvoir découvrir toutes les surprises que nous réserve un des projets les plus attendus du game.