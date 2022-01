DA Uzi : son album est fini

DA Uzi a annoncé sur Snapchat avoir terminé son 4ème album.

par Team Mouv'

Après la sortie de son dernier album Vrai 2 Vrai le 23 juillet 2021, DA Uzi avait déjà indiqué vouloir enchainer rapidement sur la suite et c'est chose faite pour le sevranais qui a annoncé sur Snapchat avoir terminé son 4ème album.

La D reviendra en 2022

2021 a fait sortir DA Uzi de l'impasse avec la sortie de son 3ème album solo Vrai 2 Vrai le 23 juillet dernier : un album à l'image des habitudes d'écritures de l'artiste, qui aime raconter sa vie personnelle et son parcours de façon très mélancolique.

Alors qu'il était en plein dans la promo de son album, le rappeur des 3 tours à Sevran a été l'invité de Mehdi Maïzi dans son émission Le Code en septembre dernier. À cette occasion, l'architecte a dévoilé vouloir enchainer sur un nouveau projet. Celui qui a sorti un album par an depuis 2019 avec Mexico, Architecte et Vrai 2 Vrai ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et fait une nouvelle fois preuve d'une grande productivité pour continuer son ascension dans le rap game en 2022.

En effet, le V2V dévoile depuis plusieurs mois déjà quelques extraits inédits au volant de sa voiture sur Snapchat, de quoi créer l'engouement chez ses fans déjà très impatients de découvrir la suite.

Dans la nuit du 24 au 25 janvier, le rappeur a enfin fait l'annonce tant attendue. Celui qui multiplie les séances de studio a posté une story sur son compte Snapchat indiquant "Album fini on dirait".

Capture décran story Snachat de DA Uzi

Le libanais avait prévenu "j'ai vendu 100 000 CD en deux années, j'suis pas rassasié et j'vais tous les boire". On espère que cette nouvelle donnera rapidement suite à une annonce officielle pour la date de sortie.