DA Uzi se confie sur son feat avec Nekfeu : "il est pointilleux"

Dans notre nouvelle interview avec DA Uzi, le rappeur de Sevran est revenu sur son featuring avec Nekfeu.

par Team Mouv'

Très attendu avec son deuxième album, DA Uzi a effectué son retour ce vendredi 23 juillet avec Vrai2Vrai. Un album personnel, composé de 17 morceaux puissants, avec un casting 5 étoiles : MHD, Soso Maness, ZKR, Heuss L'Enfoiré, Freeze Corleone ou encore Nekfeu .

Nekfeu, rappeur pointilleux

Dans notre nouvelle interview En 1 mot, DA Uzi est revenu sur plusieurs thématiques et notamment sur cette collaboration de rêve avec Nekfeu sur le morceau Jeune d'en bas.

Il nous confie : "Il est fort le pote, t'as capté ou pas . Je suis un rappeur, moi j'aime bien . C'est un bon mec, franchement c'est une bonne rencontre . " Avant de préciser que Nekfeu était très concentré en studio : "Il est super concentré, super pointilleux, c'est un frérot, on échange à mort . Au studio on a kiffé, on était dans le même délire et puis ça se ressent dans le morceau, j'en suis fier . "

L'interview est à découvrir juste au dessus et le passage en question débute à 2'00 .