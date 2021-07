DA Uzi s'évade à la plage pour parler de "L'impasse"

Le rappeur de Sevran DA Uzi fait monter la pression avec un nouvel extrait clippé avant la sortie de son album "Vrai 2 Vrai".

par Anissa Echaïeb

Le 23 juillet prochain, le rappeur de Sevran DA Uzi fera son retour avec un tout nouveau projet, son troisième album intitulé Vrai 2 Vrai ( tout comme son label indépendant ) . Une sortie qui fait partie de nombreux projets rap français de ce mois de juillet et qui fait suite à son album Architecte sorti le 3 avril 2020 .

Un extrait touchant en attendant "Vrai 2 Vrai"

Pour faire monter la pression en attendant l'album, DA Uzi livre l'extrait clippé du morceau L'impasse. Ultra touchant et composé par le Piano King Sofiane Pamart ( si tu ne les as pas vu, viens découvrir son interprétation et ses reprises de morceaux rap français pour Mouv' dans Les Chroniques de Sofiane Pamart), on découvre un DA Uzi qui se confie en punchlines acérées avec des moments tantôt forts tantôt lents .

Dans le clip réalisé par Kévin Hilem, on peut voir un DA Uzi qui se livre et s'évade à la plage : beau contraste entre ses paroles et le décor bien estival .