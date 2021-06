Da Uzi révèle la date et la cover de son nouveau projet

Un projet de DA Uzi très attendu.

par Team Mouv'

Après la récente affaire judiciaire, Da Uzi et son équipe ne savaient pas si sortir un nouvel album maintenant était le bon choix . Mais comme tous les sons étaient prêts et que ses fans étaient chauds, le rappeur d'originie congolaise n'a pas hésité .

L'album suivra Architecte sorti en avril 2020 et déjà disque d'or avec 9 749 exemplaires écoulés au cours de la première semaine . L'interprète de Fermez - là va essayer de faire mieux avec Vrai2Vrai . Ce mercredi, Da Uzi a dévoilé la cover sur son compte Instagram pour nous faire patienter avant le 23 juillet . Il annonce des surprises exclusives pour ses fans : "Déjà dispo en précommande : CD Standard & édition limitée avec pochette alternative, 3 titres bonus et la casquette V2V vrai2vrai . fr 🔥"

Une cover mystérieuse

Sur cette pochette, on voit le visage du rappeur que d'un seul côté, le regard perçant . On peut découvrir un bout de tissu orange vif comme les tuniques de prisons américaines . Pas besoin de faire un dessin, le rappeur de Saint - Denis va balancer du lourd et vu son flow habituel on sait déjà que ça va faire du bruit . Il reste à se demander quels rappeurs seront de la partie sur cet album et succéderont à Maes, Ninho, SCH . On attend patiemment la tracklist .