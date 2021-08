DA Uzi : les premiers chiffres de ventes de son album

Les résultats de la première semaine d'exploitation de l'album "Vrai2Vrai" viennent de tomber.

Très attendu avec son nouvel album, DA Uzi vient tout juste d'effectuer son retour ce vendredi 23 juillet avec Vrai2Vrai. Un album personnel, complet, composé de 17 morceaux puissants, avec un casting 5 étoiles : MHD, Soso Maness, ZKR, Heuss L'Enfoiré, Freeze Corleone ou encore Nekfeu . . .

Très bien reçu par la critique et par ses fans, l'album ne manque de rien : les bangers, les feats en or, les sons plus personnels où Da Uzi se montre écorché à vif . Les ingrédients ont été réunis, mais malheureusement ne suffisent pas pour s'imposer comme le numéro des ventes en France, le classant tout de même à la troisième du podium .

Résultats d'exploitation de l'album "Vrai 2 Vrai" de DA Uzi

Une entrée au top 10

Avec tout de même 7 975 ventes, dont 86% liée au streaming ( 6885 ) , 13% liée à la distribution physique ( 1017 ) et seulement 1% de téléchargement payant ( 73 ) , le rappeur originaire de Sevran se place dans le top 3 des meilleures ventes de la semaine, derrière Laylow ( 1er pour la 2ème semaine consécutive avec L’étrange histoire de Mr . Anderson ) et Jul ( qui a dévoilé son quinzième album studio le 25 juin ) .

