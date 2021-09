DA Uzi fait face à la police dans son clip "Le dehors"

DA Uzi balance le clip plein d'émotion "Le Dehors".

par Team Mouv'

DA Uzi charbonne et alors que son dernier albumVrai 2 Vrai est sorti il y a à peine deux mois, il veut déjà en sortir un deuxième. En attendant il vient de sortir le clip de son single Le Dehors .

Dans la peau d'un trafiquant

Dans ce clip diffusé le 16 septembre 2021 sur YouTube, on découvre DA Uzi dans le rôle d'un trafiquant de drogue et on suit aussi les pas d'un policier en pleine enquête sur lui . Dans cette vidéo signée Kespey, le rappeur de Saint - Denis attend patiemment dans une chambre d'hôtel que la brigade débarque . Lorsqu'elle arrive il balance un "Vous pouvez chercher" ultra serein ! Comme il le dit : "L'avenir éclairé sans les LED, j'suis sûr de moi, y a pas d'peut - être ".

Dans ce morceau il rappe des lyrics bresom et pleines d'émotion sur la prod d'Iksma, : "Et j'cherche mon chemin, pleins de problèmes, la police chez moi"__ . Le rappeur sevranais revient dans Le Dehors sur ses années d'errance "un flash à la main" à se poser mille et une question sur ses choix de vie .

