Da Uzi et Freeze Corleone se déchaînent dans le clip énervé "27"

Quand DA Uzi et Freeze unissent leurs forces.

par Team Mouv'

D - A vient de nous envoyer en pleine tête une grosse surprise extraite de son prochain album Vrai 2 Vrai dont la sortie est prévue ce 23 juillet 2021 . Le rappeur sevranais vient de sortir le titre 27 feat Freeze Corleone . 27 est extrait du prochain album de DA Uzi intitulé Vrai 2 Vrai et prévu pour ce vendredi 23 juillet 2021 .

Un duo des ténèbres !

Alliés à la violence lyricale de DA, les flows de Freeze font strike . C'est d'ailleurs le rappeur du collectif 667 qui démarre la prod' signée Le Flem avant d'être rejoint par un DA Uzi toujours aussi incisif . On notera également une référence au film 47 Ronin, réalisé par Carl Rinsch en 2003 .

Braquage de prod' avec La D en personne !

A l'image de cette réalisation signée Keasy, on retrouve les deux rappeurs dans des ambiances sombres et froides rappelant l'univers de la rue . Au beau milieu de la zone ou dans des sous - sols ténébreux, Freeze et DA évoluent dans un univers hostile, comme leurs flows !