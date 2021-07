Da Uzi balance son nouvel album "Vrai2Vrai" avec Nekfeu, Soso Maness...

Un album complet et touchant avec de nombreux featurings.

Da Uzi a enfin sorti son album Vrai2Vrai tant attendu ce vendredi 23 juillet 2021. Après une longue hésitation sur la date de sortie suite à son procès, on peut dire que le rappeur de Sevran a bien fait de le dévoiler maintenant .

Un album très personnel

Le projet s'ouvre sur titre appelé L'impasse . C'_est un prélude très personnel et sensible où il dévoile ce qui se passe derrière son "_visage rempli de soucis". Sa part sensible se révèle aussi sur le morceau Moi même . Dans son autre titre Danse lugubre, Da Uzi montre qu'il est prêt à "bâtir son empire" . D'autres singles comme La vie de Bobby, Ils l'ont pas, et le Dehors, peuvent se vanter de donner envie de tout défoncer et d'aller au bout de ses projets .

Des feats 5 étoiles

Cet album est une pépite grâce aux invités de marque que Da a sélectionné . Les fans de Nekfeu pourront être heureux de découvrir la symbiose entre les deux rappeurs sur Jeune d'en bas . Le son est puissant et les lyrics touchantes, ça risque bien d'être un futur banger . Petit conseil : gardez une boîte de mouchoir à proximité . On retrouve aussi le featuring intitulé 27 avec Freeze Corleone dont le clip a été diffusé hier a déjà presque atteint les 700 000 vues . Le morceau Du nord au sud avec Soso Maness et ZKR rassemble toute l'Hexagone autour d'une instru et des lyrics qui donnent des ailes . Le trio va forcément atteindre le haut du panier dans les charts français . Aux côtés de Heuss L'enfoiré, Da Uzi balance le son Costa Rica et il a tout pour devenir un hit estival . Une bonne recette aussi appliquée sur le morceau Carabine en feat avec MHD et son refrain tropical .

L'album Vrai2Vrai est complet et ne manque de rien : les bangers, les feats en or, les sons plus personnels où Da Uzi se montre écorché à vif . Les ingrédients sont là, mais il faut maintenant attendre de voir si les fans valident ce que le rappeur nous a servi ce vendredi .

