DA Uzi annonce un feat avec Nekfeu

Le rappeur de Sevran DA UZI dévoile la tracklist de son album "Vrai 2 Vrai" attendu pour le 23 juillet 2021.

Le 23 juillet prochain, le rappeur de Sevran DA Uzi fera son retour avec un tout nouveau projet, son troisième album intitulé Vrai 2 Vrai ( tout comme son label indépendant ) . Une sortie qui fait partie de nombreux projets rap français de ce mois de juillet et qui fait suite à son album Architecte sorti le 3 avril 2020 .

Un casting de fou sur "Vrai 2 Vrai"

Après avoir dévoilé vendredi 2 juillet l'extrait clippé touchant de L'impasse, DA Uzi fait une nouvelle fois monter la pression avec l'annonce de la tracklist de son opus et ça envoie fort !

Vrai 2 Vrai sera un projet avec 17 titres qui contiendra des featurings de choix ! L'artiste de Sevran a invité Nekfeu, MHD, Heuss l'Enfoiré, Freeze Corleone, Soso Maness et ZKR .

Le feat avec Nekfeu arrive bien pour ceux à qui l'artiste manquait et on a hâte d'entendre la collaboration entre Da et Ken .