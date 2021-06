Da Uzi annonce son prochain album pour juillet

Da Uzi vient de faire l'annonce sur ses réseaux : "on est dehors ma gueule".

par Team Mouv'

Poursuivi pour trafic de stupéfiants, DA Uzi a été relaxé pour vice de procédure . Le rappeur est de retour après une affaire qui a fait un tollé . Son avocate, Naïri Zadourian, se prend actuellement les foudres des internautes parfois même jusqu'aux menaces de mort . Libéré, l'interprète de Fermez - là vient de poster une vidéo sur Twitter où il annonce son nouvel opus : "__3ème round le 23 juillet # Vrai2Vrai" .

"Avec l'histoire du placard là je sais pas si il fallait le sortir maintenant"

Dans la courte vidéo du rappeur de Saint - Denis, on le voit avec ses proches . Il leur lâche un "On sort un album ou pas les gars?" . Un membre de son équipe répond : "Avec l'histoire du placard là je sais pas si il fallait le sortir maintenant". DA Uzi toujours aussi énergique sort un : "On est dehors ma gueule" ; "La libertad, faut sortir pendant l'été" . Plus tard dans la courte séquence, ils se concertent sur la date de sortie . . . BAM ce sera le 23 juillet. Maintenant le titre ? Pas besoin de réfléchir longtemps ça sera : Vrai2Vrai . "Logique" C'est sûr que vu les évènements ça colle pas mal et puis c'est aussi le nom de son propre label .

L'album fera suite à Architecte sorti en avril 2020 et déjà disque d'or . Il s'est écoulé à 9 749 exemplaires au cours de sa première semaine . Le deuxième Vrai2Vrai est déjà prêt et mixé .