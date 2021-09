Coelho en veut "ENCORE" plus dans son dernier clip

Coelho se donne à fond et dévoile le clip de son nouveau single "ENCORE".

par Team Mouv'

Le rappeur nantais revient avec un nouveau single ENCORE, six mois après la sortie de son projet SE7EN.

Des regrets, Coelho n'en veut pas !

Dans ce nouveau titre, Coelho nous fait part de sa difficulté à se lancer dans sa passion, la musique . Tiraillé entre son inquiétude de s'investir pleinement dans un univers où il est difficile de se faire une place et la peur d'avoir des regrets à trente ans, faute de ne pas avoir essayé . L'artiste a "l'impression d'être bloqué à mi - chemin" et tente de se persuader qu'il doit se donner à fond dans le rap afin d'éviter une "vie règlementaire".

Slasher, réalisateur du clip, s'est amusé à métaphoriser la dualité du rappeur en comparant sa détermination avec celle d'un sportif . Coelho se fond parfaitement dans le personnage de l'athlète qui lutte pour obtenir les résultats escomptés, se répétant sans cesse de donner le meilleur de soit : "Encore, faut le faire encore, avant que la lumière s'éteigne, je n'saurais jamais si je n'essaye pas". Le jeune rappeur délivre ici un très beau message d'encouragement à tous ceux qui souhaitent entreprendre et se lancer dans leurs passions . On espère que ce dernier arrivera à s'investir à 100% dans la musique pour le plus grand bonheur de nos oreilles .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



