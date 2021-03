Coelho dévoile le clip planant de "Vevo" feat Isha

Pour le clip de son feat avec Isha, Coelho a pris la direction de Nantes, sa ville d'origine.

par Team Mouv'

Le rappeur nantais Coelho vient tout juste de dévoiler le clip Vevo enregistré en featuring avec Isha . Ce son est présent sur son dernier projet intitulé SE7EN qu'il avait annoncé en sortant un précédent clip, celui de Ne m'en veux pas. Ce 4ème projet de Coelho est disponible depuis le 19 février dernier . L'artiste de 25 ans a récemment signé chez le label Mezoued Records, dirigé par Tunisiano, le vétéran du groupe Sniper .

Une réalisation 3D à couper le souffle !

Dans ce clip réalisé en noir et blanc par les équipes de Slasher Vision, on retrouve Coelho dans sa ville nantaise . Grâce à des animations 3D bluffantes, les réalisateurs jouent avec l'espace et se téléportent d'un endroit à l'autre pour nous faire voyager . Les plans défilent et les deux rappeurs fusionnent leurs énergies pour créer un morceau rythmé et planant à la fois . C'est très réussi !

Narjes est allée à la rencontre du rappeur au début du mois de mars . Coelho lui avait expliqué qu'il travaillait beaucoup sur sa musique ces derniers temps, et le son n'en est que meilleur !