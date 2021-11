"Classico Organisé" : l'incroyable carte avec les villes des 157 rappeurs

Le Classico Organisé version carte est disponible, et le résultat est dingue.

Ils ont réalisé un travail de fourmi : nos confrères de Midi/Minuit ont publié une carte détaillée du Classico Organisé, répartissant les rappeurs selon leur origine.

Est-ce que Jul et SCH auraient pu être ensemble à l'école ? C'est ce que l'on peut à présent découvrir grâce à la carte détaillée du Classico Organisé, réalisée et publiée par Midi/Minuit. On y découvre les cartes de Paris et Marseille, sur lesquelles figurent les noms des rappeurs du projet de Jul, répartis selon les endroits d'où ils viennent.

Des voisinages inattendus

On y découvre ainsi que côté marseillais, Jul vient plus ou moins du même quartier que Kofs et Naps, SCH étant un peu plus au nord; tandis que Soso Maness habite plutôt du côté de Tayc, plus à l'ouest de la ville. Soprano, L'Algérino et Alonzo sont voisins, à l'extrême limite ouest de Marseille, et à l'opposé du Rat Luciano. qui est apparemment près de chez Keny Arkana, au centre de la ville phocéenne.

Côté parisien, on retrouve des groupements par arrondissement et par banlieue : ainsi, dans le 19E vivent Mister You, Oxmo Puccino, Hayce Lemsi, Jarod ou Kanoe, tandis que la majorité des rappeurs de l'album viennent en fait de banlieue proche : Rohff, Rim'K et Mokobé de Vitry dans le 94, Koba LaD, Bolémvn et Alkpote du 91, Bosh et Hatik (qui ont partagé l'écran dans Validé) sont voisins dans les Yvelines.

Une carte intéressante, qui permet de comprendre certaines connexions entre rappeurs, et en imaginer d'autres : et si Keny Arkana croisait Le Rat Luciano en allant faire ses courses ? Avis aux fans : vous avez maintenant la carte en mains pour aller rencontrer vos idoles.