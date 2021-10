"Classico Organisé" : des nouveaux extraits avec PLK, Rim'K, Naps, Tayc, Naza... dévoilés

Plusieurs extraits de l'album "Classico Organisé" ont été publiés.

par Team Mouv'

Décidément, le Classico Organisése révèle de manière grandiose . Pour faire monter la pression, le compte DORETDEPLATINE vient de publier de nouveaux extraits de l'album . . . et ce n'est pas fini .

Jul et sa bande on accompli un exploit : réunir rappeurs marseillais et parisiens pour un album commun, un pari quasiment inimaginable . Depuis l'annonce de la sortie de ce projet pour le 5 novembre 2021, les fans de rap s'enflamment . D'autant que le J ne fait que multiplier les teasing de cet album : après une vidéo diffusée en live depuis le vélodrome, celui - ci nous a révélé la tracklist du projet, et balance des extraits petit à petit .

Des extraits qui tombent quasi tous les jours

Ainsi, depuis lundi 25 novembre, ce n'est pas un, mais bien quatre extraits qui ont été dévoilés petit à petit sur le compte youtube de Jul, DORETDEPLATINE . En plus de Loi de La Calle, qui est sorti vendredi 22 octobre et a fait grand bruit, on retrouve les extraits de plusieurs morceaux à venir . Ainsi, on peut actuellement retrouver quatre Youtube Shorts, et d'autres vont probablement tomber très prochainement :

A La Rue Marié ( Houari, PLK , Jul, Rim'K , Solda, Timal , l'Algérino , Hornet La Frappe )

( Houari, , Jul, , Solda, , , ) Oh Mama Oh ( Tony La Famille, Rémy, Lim, Jul, Hollis L'Infâme, Jock Smoke, R . E . D . K, Dinor RDT )

( Tony La Famille, Rémy, Lim, Jul, Hollis L'Infâme, Jock Smoke, R . E . D . K, Dinor RDT ) Cœur de Pirate ( Elams, Naza , Tayc , Jul, Vegedream , Naps , Lynda , Saf, Thabiti )

( Elams, , , Jul, , , , Saf, Thabiti ) Quitte à les décevoir ( Denzo, Moubarak, A - Deal, Naps, Rémy, Jul, AP 113, Oussagaza, Many, M . O Bourbier )

Pour découvrir ces extraits - et les prochains qui vont sans doute suivre - rendez - vous sur la chaîne Youtube de DORETDEPLATINE, qui les poste quasi - quotidiennement en Youtube Shorts . . . restez aux aguets .